Tren de López Aliaga se descarrila en Lima y Sunat cuestiona sobrecosto millonario

Uno de los vagones del tren que recorrería la vía Lima – Chosica, promovido por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se descarriló el lunes por la tarde a la altura del Parque de la Muralla, en pleno Centro Histórico. El hecho ocurrió durante la jornada inaugural, generando preocupación entre ciudadanos y especialistas en transporte.



Incidente durante maniobra de aproximación

Según un informe de la concesionaria Ferrovías Central Andino remitido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el descarrilamiento se produjo cuando el maquinista G. Llerena operaba dos locomotoras (1033 y 1034 norte) y cinco coches recientemente descargados en el puerto del Callao. Al aproximarse al kilómetro 14 500, el coche 4008 se salió de las vías, siendo reincorporado cerca de las 17:40 horas. La entidad detalló que las causas se encuentran bajo investigación y se aclararán en un informe técnico final.

La noticia del accidente refuerza las dudas que ya existían en torno a la llegada de estos trenes al país. Cabe señalar que el lote de vagones y locomotoras fue donado por la empresa estadounidense Caltrain, y ha sido objeto de controversia desde su anuncio.



Críticas del MTC y cuestionamientos sobre el proyecto

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha manifestado en varias ocasiones sus reservas frente a la iniciativa. El titular de la cartera, César Sandoval, criticó la falta de estudios previos y calificó al alcalde como «agresivo y ordinario» por exigir el inicio inmediato de una «marcha blanca». En un comunicado reciente, el MTC lamentó el tono empleado por López Aliaga y cuestionó la viabilidad técnica del plan.

Por su parte, el alcalde limeño respondió acusando a Sandoval de priorizar intereses políticos y de carecer de conocimientos técnicos suficientes para el cargo. Además, exigió su renuncia, señalando que la gestión del ministro «no brinda soluciones» y solo responde a «mezquindades políticas».



Sunat solicita justificación de sobrecostos

La polémica no termina en el incidente. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ha pedido a la Municipalidad de Lima que justifique el sobreprecio de 822 millones de soles registrado en el presupuesto aprobado para los trenes, cifra considerablemente superior a los 4,9 millones de dólares que Caltrain declaró como valor original. Voceros municipales indicaron que el monto responde a un «valor técnico patrimonial», el cual contemplaría eventuales daños y garantizaría la reposición de unidades, aunque esta explicación aún no ha sido respaldada con documentos oficiales.

Mientras tanto, vecinos de Lima expresaron su preocupación por la falta de claridad y transparencia en el manejo del proyecto. «La ciudad necesita obras seguras y no anuncios mediáticos», comentó un ciudadano cercano al lugar del descarrilamiento.