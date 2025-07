SAFAP exige medidas por deudas en Binacional y pide firmeza a la Gerencia de Licencias

La Agremiación de Futbolistas advirtió sobre los reiterados incumplimientos salariales del club puneño y solicitó una respuesta urgente de la FPF.

La situación económica de Deportivo Binacional vuelve a encender las alarmas en el fútbol peruano. Esta vez, la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) emitió un comunicado público para exigir a la Gerencia de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que actúe con rigor ante los incumplimientos del club con sus jugadores.

“El Club Binacional no está cumpliendo con los convenios de deuda que arrastra ya desde hace tiempo”, señala el documento difundido por SAFAP a través de sus redes sociales. En ese sentido, la organización que representa a los futbolistas demandó que se tomen medidas concretas. “La Gerencia de Licencias tiene que tomar las acciones que correspondan según reglamento por estos reiterados incumplimientos y que la directiva del club se ponga al día en sus pagos a la brevedad”, agregaron.

El pronunciamiento busca presionar a las autoridades de la FPF a fin de que no postergue decisiones en un tema que afecta directamente a los derechos laborales de los jugadores. Hasta el momento, la Gerencia de Licencias no ha emitido una respuesta oficial al respecto.



Riesgo deportivo para Binacional

El reclamo de SAFAP llega en un momento crítico para Binacional. El club, con sede en Juliaca, cerró el Torneo Apertura de la Liga 1 2025 en el puesto 16, con apenas 18 puntos. Solo superó a Comerciantes Unidos y Alianza Universidad por siete unidades, y quedó a solo tres de Ayacucho FC, que también se encuentra en zona de descenso.

Los números reflejan una campaña irregular: cuatro victorias, seis empates y ocho derrotas en 18 partidos disputados. En este contexto, una posible sanción por parte de Licencias, como la deducción de puntos, podría agravar su situación deportiva y comprometer aún más su permanencia en la máxima categoría.



Obligados a reordenarse

A los problemas financieros se suma un escenario complejo en lo futbolístico. Binacional arrancará el Torneo Clausura 2025 sin actividad en la primera fecha, lo cual les otorga algo de margen para intentar ordenar sus finanzas y reorganizar el plantel.

Trascendió que el club ha perdido algunos jugadores tras el Apertura, lo que incrementa la urgencia de reforzarse antes del reinicio de la competencia. Sin embargo, sin resolver las deudas pendientes, cualquier gestión deportiva podría verse condicionada por eventuales restricciones administrativas o sanciones adicionales.

En este contexto, SAFAP subraya la importancia de que la FPF garantice el cumplimiento del reglamento de licencias y actúe en defensa de los derechos laborales de los futbolistas, evitando que los reiterados incumplimientos queden impunes.