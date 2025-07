Promesas en acción: arranca el Torneo Juvenil Sub 18 con duelos en todo el país

Con participación de clubes de Liga 1 y sedes en siete regiones, la competencia busca impulsar el talento emergente del fútbol peruano.

El fútbol formativo peruano vuelve a escena esta semana con el inicio del Torneo Juvenil Sub 18, una competencia clave que reúne a las canteras de los clubes de la Liga 1. Con el objetivo de brindar visibilidad al talento joven y promover el desarrollo de nuevas generaciones, el certamen se disputará en tres grupos y abarca siete sedes distribuidas en Lima, Callao, Cajamarca, Sullana, Ayacucho, Andahuaylas y Tarma.

La primera jornada se extenderá del lunes 14 al miércoles 16 de julio, con partidos que despiertan expectativas tanto en el ámbito deportivo como en las comunidades locales que albergan los encuentros. En esta edición, el torneo se consolida como una plataforma para observar el futuro del fútbol nacional en acción.



Grupo A: Universitario y UTC, debut con presión

En el Grupo A, Universitario de Deportes abrirá su participación este miércoles 16 frente al club Juan Pablo II. El duelo se disputará a las 10:00 a.m. en el Complejo Campomar, en Lima, sede habitual de entrenamiento de los cremas. En simultáneo, UTC de Cajamarca enfrentará a Comerciantes Unidos en el estadio del Colegio San Ramón, mientras que Atlético Grau recibirá a Alianza Atlético desde las 11:00 a.m. en el estadio Campeones del 36 de Sullana.

Todos los equipos de este grupo buscarán iniciar con buen pie un torneo que promete paridad, sobre todo considerando que varias de estas instituciones han fortalecido sus estructuras juveniles en los últimos años.



Grupo B: Cristal, Boys y ADT, con localía favorable

El Grupo B presenta choques atractivos como el de Sporting Cristal frente a Alianza Universidad, programado también para este miércoles 16 a las 11:00 a.m. en la cancha 3 de La Florida. La escuadra celeste, reconocida por su cantera, llega como una de las favoritas del grupo.

En paralelo, Sport Boys se enfrentará a Alianza Lima en el Campo del Alcalde del Callao, en un clásico juvenil que podría marcar tendencias. Más tarde, a las 3:00 p.m., ADT de Tarma será anfitrión ante Sport Huancayo en el Estadio Unión Tarma, cerrando la fecha de este grupo.



Grupo C: primeros empates en la jornada inaugural

El Grupo C fue el primero en entrar en acción. El lunes 14, Los Chankas y Cusco FC empataron 1-1 en el Estadio Municipal de Talavera, en Andahuaylas. Por su parte, Ayacucho FC igualó con FBC Melgar en el Complejo El Libertador, también con marcador 1-1.

Estos resultados iniciales reflejan la competitividad del grupo, que en esta jornada tuvo a tres clubes en descanso: Binacional, Cienciano y Deportivo Garcilaso. Se espera que estos equipos se sumen a la competencia en las próximas fechas con planteles igualmente enfocados en destacar.

Una vitrina descentralizada para los talentos del país

La estructura geográfica del torneo no es casual: responde a un esfuerzo por descentralizar el fútbol formativo y dar oportunidades reales a jóvenes de distintas regiones del país. Si bien los clubes capitalinos mantienen cierta ventaja logística, sedes como Ayacucho, Tarma o Sullana muestran que el semillero del fútbol peruano tiene raíces diversas.

En ese sentido, el Torneo Juvenil Sub 18 no solo cumple una función deportiva, sino también social y territorial. Al permitir que cada club dispute partidos en su localidad, se fortalece el sentido de pertenencia y se acerca el fútbol profesional a las comunidades.

Aunque aún es temprano para hablar de favoritos, lo visto en esta primera jornada anticipa un torneo parejo y con potencial para revelar nuevas figuras del balompié nacional.