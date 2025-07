Nueva carretera en Pachitea: Población espera inicio en agosto tras años de promesas incumplidas

La esperada obra de mejoramiento de la carretera en la provincia de Pachitea podría iniciar entre el 15 y 20 de agosto de este año, siempre que se cumpla la adjudicación programada para el 22 de julio, según información proporcionada por técnicos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Kenni Gonzales, alcalde del distrito de Umari, señaló que la empresa contratista viene realizando trabajos preliminares, como la habilitación del patio de máquinas, a la espera de la formalización del contrato. De acuerdo con el burgomaestre, aún no se ha instalado el campamento principal, pero la habilitación del terreno busca adelantar tiempos en cuanto se otorgue la buena pro.

Población mantiene alta expectativa

Según indicó Gonzales, la población de Pachitea mantiene grandes expectativas tras más de 20 años de espera. La vía actual, calificada por el alcalde como intransitable, habría contribuido a múltiples accidentes y pérdidas humanas. Además, se estima que cerca de 50 camiones cargados principalmente con papa y otros productos circulan a diario desde la zona hacia mercados nacionales y de la selva, lo que incrementa la urgencia de la intervención.

El alcalde subrayó que esta mejora vial facilitaría la salida de productos agrícolas, aunque precisó que dicha proyección depende de la ejecución real de la obra y no constituye un compromiso formal del MTC.

Avances en la liberación de terrenos

El alcalde de Umari aseguró que en la provincia se ha trabajado de manera conjunta con otros alcaldes y la población para avanzar en la liberación de terrenos. Según su versión, cerca del 90 % de los propietarios ya habrían firmado acuerdos voluntarios. No obstante, existe un pequeño grupo de propietarios ausentes o residentes fuera de la región, lo que podría generar contratiempos.

“Estamos para crear condiciones y no ser una traba para la empresa ejecutora”, declaró Gonzales. También mencionó que algunos afectados ya recibieron compensaciones por parte de Provías Nacional, mientras otros se encuentran a la espera de sus pagos.



Dato:

De acuerdo con el cronograma preliminar, tras la adjudicación prevista para el 22 de julio, se procederá a la firma del contrato, lo que permitiría iniciar la obra en agosto. Sin embargo, Gonzales advirtió que podrían presentarse observaciones o apelaciones durante el proceso de licitación, lo que afectaría la fecha inicial.