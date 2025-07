Niño lleva 4 meses desaparecido: Madre apunta a Chala, Arequipa

El tiempo transcurre implacable y el silencio de las autoridades se vuelve más insoportable. Han pasado ya cuatro meses desde la desaparición del pequeño Adrián Yuriel Nemias Segovia Vitiri, de apenas seis años, visto por última vez el 9 de abril en Brisas del Huallaga. Desde entonces, no hay rastros oficiales, ni acciones concretas que indiquen avances reales en la investigación.

Lo que comenzó como una desaparición junto a su padre, Micael Segovia Crispín —hallado sin vida semanas después—, ha dado paso a una búsqueda marcada por el abandono institucional y la desesperación materna. Grecia Vitiri, madre del menor, no se ha detenido ni un solo día.

Una pista la llevó a la zona minera de Chala, en Arequipa, donde supuestamente estaría un sujeto conocido como “el payasito”, quien, según versiones recogidas por la madre, tendría retenido a su hijo. Desde entonces, Grecia ha recorrido calles, asentamientos y campamentos mineros, en busca de alguien que le diga dónde está su niño.

“Han pasado cuatro meses, cuatro meses de dolor, de vivir sin saber nada. Yo sé que mi hijo está vivo y lo tienen allá. Nadie hace nada, pero yo no voy a parar”, clama entre lágrimas.

El caso sigue sin respuesta clara, mientras el tiempo corre en contra. Una madre sola continúa señalando un lugar, un nombre, una ruta… pero nadie parece escuchar.