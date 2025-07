Más de 400 carpas en Viña del Río amenazan con colapsar tránsito en Huánuco

La instalación de más de 400 carpas en la laguna Viña del Río, con motivo de las celebraciones por Fiestas Patrias y el aniversario de la ciudad, amenaza con generar un serio caos vehicular en la capital huanuqueña. Así lo advirtió el Diario Ahora tras un recorrido en la zona, donde se constató el cierre de vías principales y la habilitación de rutas alternas.

Desde el último fin de semana se viene acondicionando el terreno para las ferias comerciales, situación que ha motivado el cierre parcial del jirón Dos de Mayo y la reorientación del tránsito hacia el jirón Tarma y otras vías aledañas. De acuerdo con información recogida, se prevé que las restricciones se mantengan al menos un mes y medio.

Vías cerradas y lotización masiva

Durante la inspección realizada, se observaron carpas numeradas que ya ocupan buena parte de la ribera de la laguna. Según constató el equipo periodístico, los espacios han sido distribuidos a 15 asociaciones de comerciantes, que también participarán en las actividades por el aniversario de Huánuco, programado para el 15 de agosto.

En declaraciones a distintos medios, el gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Huánuco, Teófilo Loarte, indicó que la instalación de las carpas alcanzaría un 30 % de avance y que se estima concluir hacia el 20 de julio. No obstante, el funcionario evitó precisar detalles sobre los montos de pago por ocupación y señaló que esa información corresponde al área de administración tributaria.

Articulación entre gerencias y preocupación ciudadana

Loarte informó que la instalación se realiza en coordinación con Defensa Civil, las gerencias de Medio Ambiente y Transporte, así como con la Gerencia de Salud Social. Según el funcionario, se busca garantizar seguridad y limpieza, aunque admitió la dificultad de controlar el comercio informal, especialmente durante los días centrales (14, 15 y 16 de agosto), cuando se espera la llegada de ambulantes.

Frente a este panorama, la ciudadanía ha manifestado su preocupación ante un posible colapso vehicular. Durante la transmisión en vivo realizada por este diario, varios vecinos advirtieron sobre el aumento de tráfico desde tempranas horas y la falta de información clara sobre rutas alternativas.

Loarte sostuvo que se realizarán campañas de sensibilización y pidió a los comerciantes no invadir las vías para evitar mayor congestión. Asimismo, afirmó que se contará con puntos específicos para la disposición de residuos sólidos y que la limpieza será constante, en coordinación con Seda Huánuco.

Dato:

Aunque la fecha oficial de finalización de la feria está prevista para el 20 de agosto, el gerente de Desarrollo Económico no descartó la posibilidad de una extensión hasta fin de ese mes, dependiendo de la demanda y la coordinación con las asociaciones. Desde el Diario Ahora se reitera el llamado a la población a planificar sus desplazamientos y tomar las precauciones necesarias durante este periodo festivo. Las autoridades locales, por su parte, insisten en la importancia de respetar las vías habilitadas y colaborar con el orden público.