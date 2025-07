Los dos equipos de Ambo, los dos de Aucayacu y uno de Huánuco lucharán por 3 cupos

Para muchos, es una sorpresa que dos equipos de la provincia de Leoncio Prado y los dos de Ambo, hayan llegado a las semifinales de la etapa departamental de la Copa Perú. Por antecedentes, los equipos huanuqueños eran fijos y los demás serían relleno; más aún, cuando el nombre del León de Huánuco estaba entre los participantes, que por su historia y trayectoria era obligatorio representante de Huánuco.

Esto ya no es así, las provincias se han superado, están trabajando mejor, han armado mejores equipos y lo han superado. El León queda fuera superado limpiamente por un mejor equipo, presentó un cuadro que dio vergüenza, que no jugaba a nada y confió que su nombre asustaría a sus rivales.

Igual ocurre con el Miguel Grau, que fue superado por el cuadro de Huacaybamba y tuvo que luchar mucho para pasar, porque por momentos también se estaba eliminando.

De los tres que pasaron a la etapa departamental, dos ya fueron desplazados y tal vez los tres se queden fuera de la etapa nacional, dependiendo del rival que tenga el Grau en las semifinales.

Todavía existe la opinión que en otras provincias el fútbol es de menor nivel que en Huánuco, pero Aucayacu y Ambo están demostrando lo contrario y según los semifinalistas, por lo menos uno de Ambo y de Aucayacu irán a la etapa nacional; incluso el Grau no lo tiene seguro y habrá que ver cómo la va en la última instancia.

Volviendo al León, ya es hora que los actuales dirigentes se retiren y dejen que otros le devuelvan la jerarquía y el sitial que merece.