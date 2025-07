León de Huánuco sigue en la Copa Perú como invitado

La Liga Departamental de Fútbol de Huánuco acordó la continuidad del León de Huánuco en la etapa departamental de la Copa Perú, en calidad de invitado, después de haber sido eliminado el domingo ante Auca FC.

En la reunión de los cinco equipos clasificados a semifinales para la aprobación del sistema de juego y llaves de esta fase, el presidente Lucio Alva expresó que es potestad de la LDFH disponer la participación de los equipos cuando se produce número impar de clasificados, para un mejor desarrollo del torneo y por eso dispone la invitación al León por su trayectoria y porque su sede es en la capital.

Ante la protesta de los otros cinco equipos clasificados, porque otros como Santa Ana y La Palma tendrían más derecho a la invitación, Alva señaló que estos equipos tienen sus sedes muy lejos y llegar sería muy costoso para sus rivales.

Finalmente se formaron tres llaves cuyos ganadores serán los clasificados a la etapa nacional. León de Huánuco vs Alianza Aucayacu, Castle FC vs Miguel Grau y Auca FC vs Municipal de Chacos son las llaves, este domingo los primeros serán locales en Huánuco, Ambo y Aucayacu.