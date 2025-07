La indiferencia política perpetúa obras deficientes en Marías

La historia se repite en el distrito de Marías, uno de los más alejados de la región Huánuco, donde la corrupción y la mala ejecución de obras continúan afectando directamente a la población. Según declaraciones de Marco Octavio Durand Rocca, responsable de la Defensoría del Pueblo en la zona, la construcción de la vía principal presenta múltiples irregularidades que comprometen la seguridad y el medio ambiente.

El proyecto, que incluye una vía supuestamente moderna, ha sido criticado por presentar pagos desproporcionados y por la acumulación de residuos a lo largo del trayecto, lo que podría provocar accidentes graves. Además, se denuncia la falta de tratamiento adecuado de sustancias contaminantes, dejando a su paso daños irreversibles en el ecosistema local.

La ausencia reiterada del alcalde de Marías y la indiferencia del Gobierno Regional de Huánuco agravan la situación. Según la Defensoría, no existen mecanismos efectivos de supervisión diaria sobre la empresa encargada, lo que fomenta prácticas irregulares y obras inconclusas.

El desinterés institucional no solo afecta la construcción de pistas y veredas, sino también infraestructura esencial como centros educativos y establecimientos de salud, que muchas veces quedan a medio construir y son abandonados, poniendo en riesgo a la comunidad.

Esta crisis de gestión y fiscalización ha dejado a Marías con caminos destruidos, veredas mal ejecutadas y proyectos que no cumplen con los expedientes técnicos. En última instancia, quienes más sufren son los vecinos del distrito, que ven postergados sus derechos básicos y su desarrollo colectivo.

En contraste, se ha anunciado la construcción del tramo vial que conectará Tingo María, Pumahuasi y Pucallpa, bajo la supervisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si bien el proyecto ha sido presentado con gran expectativa, muchos temen que se repita el mismo patrón de incumplimiento y mala ejecución que ha marcado otras obras en la región.

Asimismo, en Tingo María se proyecta la compra de maquinaria moderna para fortalecer la seguridad ciudadana y combatir el sicariato y el robo. Sin embargo, la ciudadanía mantiene una postura cautelosa ante estos anuncios, recordando las constantes promesas no cumplidas de las autoridades locales y regionales.

Mientras las obras se promocionan como soluciones definitivas, la realidad en Marías y otros distritos muestra una profunda brecha entre los planes y su ejecución real. La falta de compromiso y la negligencia técnica siguen siendo los principales obstáculos para garantizar proyectos sostenibles y de calidad.

La población exige sanciones ejemplares para quienes incumplen sus responsabilidades, así como una fiscalización efectiva y constante. Sin un verdadero interés político y social, los anuncios seguirán siendo simples titulares sin impacto real en la vida diaria de la gente.