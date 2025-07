La FIFA eligió el once ideal del Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes finalizó con Chelsea campeón, tras golear sorpresivamente por 3-0 a París Saint Germain. De esta manera, y como es habitual cada vez que termina un certamen, se dio a conocer el once ideal del torneo elegido por FIFA, con algunas sorpresas. El mediocampista inglés Cole Palmer, fue elegido como mejor jugador de la competencia.

En primera instancia, la sorpresa es la aparición del juvenil de Real Madrid Gonzalo García, como uno de los goleadores del campeonato con cuatro tantos junto a Marcos Leonardo de Al Hilal, Serhou Guirassy de Borussia Dortmund y Ángel Di María para Benfica.

Junto a García se encuentra Jhon Arias del Fluminense, uno de los dos equipos no europeos que aparece en el once. Además, el Flu logró meter a otro jugador: Thiago Silva, que fue uno de los baluartes en defensa para que el Tricolor llegue lejos en el torneo.

En el arco aparece Bono, arquero de Al Hilal, fue uno de los factores fundamentales para que el elenco dirigido por Simone Inzaghi, llegue a cuartos de final.