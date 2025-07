Dos de Mayo sigue sin obras y Huánuco cuestiona viaje costoso del gobernador a EE.UU.

La provincia de Dos de Mayo continúa afectada por la paralización de obras clave en salud, agua y riego, mientras se incrementan los cuestionamientos al reciente viaje del gobernador regional Antonio Pulgar Lucas a Estados Unidos. Según se informó, proyectos fundamentales como el sistema de agua y desagüe de La Unión, el canal de riego Shunqui Pachas y el centro de salud de Pachas llevan años sin concluir, lo que ha generado desconfianza y frustración entre los vecinos.

De acuerdo con el consejero regional Rubén Adrián Facundo, pese a los anuncios de aumento presupuestal en el sistema oficial, “no hay resultados reales en el campo”. En su opinión, el incremento de cifras en documentos no se traduce en obras efectivas. “La población ya no cree en la culminación de los proyectos, han pasado años sin avances concretos”, declaró.



Obras pequeñas no cierran brechas

Facundo explicó que el programa “Ejecuta Más” fue presentado como una medida para destrabar obras y elevar la inversión pública, pero en la práctica los resultados son limitados. “Se están ejecutando pequeños proyectos como polideportivos o techos duros, necesarios pero insuficientes. No ayudan a cerrar brechas fundamentales en salud y educación”, afirmó.

El consejero mencionó que, en el caso del hospital de La Unión, aún no se cuenta con un expediente técnico completo. Según detalló, la población ha esperado más de 15 años por obras básicas de agua y saneamiento, mientras persiste el riesgo sanitario. “Seguimos esperando, pero la historia nos dice que estos plazos raramente se cumplen”, añadió.



Desconfianza y malestar ciudadano

Vecinos de Dos de Mayo consultados por este medio expresaron su malestar. Rosa Ramos, agricultora de la zona, señaló que la falta de agua perjudica directamente la siembra y las actividades cotidianas. “Nos sentimos olvidados. Nos prometen, pero seguimos igual”, comentó. Por su parte, un dirigente comunal indicó que la población está cansada de los constantes anuncios sin resultados visibles.

El consejero señaló que no aprobó dicha salida y consideró que debió delegarse a un funcionario técnico. Además, anunció que solicitarán al Ejecutivo regional el informe detallado de los gastos del viaje para garantizar transparencia.



Dato

En paralelo, Facundo cuestionó el reciente viaje del gobernador Antonio Pulgar Lucas a Nueva York. Afirmó que no se han presentado convenios firmados ni acuerdos concretos que justifiquen la salida. “Es un tour más, no vemos resultados. En anteriores viajes solo se ha presentado información general sin detalles verificables”, sostuvo.