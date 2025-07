Comienza el Torneo Clausura y Alianza UDH no se refuerza

No hay pausa en el campeonato de la Liga 1. Este fin de semana comienza el Clausura, en el que los participantes deberán redoblar esfuerzos, ya sea para clasificar a un torneo internacional o para mantener la estabilidad en la categoría.

En el caso del cuadro azulgrana, tiene el compromiso más difícil que los otros 18 participantes. La última derrota ante el Juan Pablo II lo ha sentenciado al último puesto de la tabla y como principal candidato al descenso. Terminó con 11 puntos, en igualdad con Ayacucho FC, a 4 puntos de Comerciantes Unidos y a 7 de Juan Pablo II, que son los que ocupan los 4 últimos lugares y están más comprometidos con el descenso.

Aunque hay una posibilidad que Ayacucho FC y Binacional bajen directamente por una disposición de la FIFA, no quiere decir que los azulgranas se salvarían, y por eso en el Clausura su responsabilidad es sumar la mayor cantidad de puntos posible y acumular lo suficiente para salvarse.

Según versiones del entrenador y de los dirigentes, para el Clausura llegarían hasta 8 refuerzos importantes, pero a 5 días de comenzar, solo dos se han incorporado.

Iniciando su participación en el Clausura, Alianza UDH jugará ante el Sporting Cristal, este domingo a las 11.00 a.m. en el estadio Alberto Gallerdo del Rímac.